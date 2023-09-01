「男神始祖」劉文正今年2月傳出烏龍死訊，讓昔日旗下弟子伊能靜、方文琳、巫啟賢等人都一度被騙，幸好前經紀人夏玉順後來吐實劉文正仍健康隱居生活著，才讓大家鬆一口氣。近日，巫啟賢上廣播節目，回憶被劉文正挖掘經過，表示第一次見到劉文正覺得對方很高大，後來才發現「他穿高跟鞋」，讓王偉忠在一旁笑罵他出賣師父。

巫啟賢上月底上王偉忠廣播節目《欸！我說到哪裡了？》，談到當年出道走紅經過，直言早年在馬來西亞出生、新加坡念書，對他而言劉文正是遙不可及的存在，當時劉文正剛組飛鷹唱片公司簽了飛鷹三姝後，覺得應該要有男歌手，便選中巫啟賢，巫啟賢後來表示自己研究後覺得很榮幸，畢竟劉文正是最早發現羅大佑才華，請對方寫歌的人，第一次接到劉文正電話的經過也讓他終生難以忘懷。

巫啟賢談劉文正發掘他經過（9:30起）。（影音／取自中廣流行網 i like radio Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

原來，劉文正當時在新加坡有分公司，當地工作人員向劉文正推薦最近有位會創作的年輕人還不錯，想請劉文正親自來鑑定，而那人就是巫啟賢，後來劉文正親自打電話到巫啟賢家，巫啟賢直言接到那通電話快嚇死，畢竟劉文正對他而言是天王中的天王，而當時自己經濟困頓，這通電話可說扭轉了他的一生。

劉文正在電話一開頭就說明自己身分，想找巫啟賢，巫啟賢不信，還開玩笑稱：「這裡沒有巫啟賢，這邊有費玉清」，後來才相信對方真的是天王，兩人約在飯店見面，一開門看到劉文正，第一印象是覺得對方很高，此時王偉忠補充：「其實劉文正不高」，巫啟賢秒回：「他穿高跟鞋」，王偉忠則說：「不要講嘛！」表示劉文正的高跟鞋在裡面鞋底，外面看不出來，巫啟賢虧：「所以我們說我們師父『根底深厚』」，王偉忠便罵：「你這個出賣師父的傢伙！」

巫啟賢接著說，普通人私下打扮很輕鬆，但劉文正私下打扮也很有巨星樣，讓他第一眼看到劉大哥就傻了，劉文正隨後風度翩翩問他要不要唱幾首自己創作曲？巫啟賢回憶當時為了被劉文正選上，「他（劉文正）傻了，他叫我唱一、兩首，我不會停」，把自己所有的歌曲每首都唱了一遍，讓王偉忠虧劉文正後來願意和巫啟賢簽約是覺得「他有點煩」，巫啟賢也笑說劉大哥可能是覺得如果不跟他簽約，巫啟賢就會一直唱，停不下來。