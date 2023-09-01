投入2024新北市立委選戰的民進黨新北市黨部主委何博文，遭國民黨文傳會指控碩士論文涉嫌抄襲，何博文今（1）日發出3點聲明駁斥，批評這是烏賊戰術抹黑，並要求國民黨以相同標準檢視洪孟楷，提供台大及美國留學的論文電子檔供外界查閱。

何博文聲明指出，自己的論文經系統比對後，論文前半部相似度17.35％，後半部相似度11.97％，整部論文相似度平均14.66％。比對相似度低於15％，論文相似度並未逾越淡江大學獲得碩士學位的標準，相似部份大都是文獻回顧及資料引用。

何博文並表示，願意配合接受淡江大學學術倫理委員會審查，用專業的學術標準來回應惡意的選舉手段，以昭公信。

此外，何博文批評國民黨文傳會的指控是為了前文傳會主委洪孟楷的個人選情，已涉嫌違反公職人員選舉罷免法之意圖使人不當選，不排除進一步法律行動，呼籲國民黨政治力不要凌駕學術獨立自由，專業的學術倫理也不應被惡意政爭取代。

何博文強調，自己在20多年前是以「一般生」考取淡江大學中國大陸研究所碩士班，並在淡水校區就讀，不是從政後才考取，也不是研讀在職專班。對於藍營的指控，何反批是惡劣政治操作、烏賊戰術抹黑，意圖使人不當選，來挽救洪孟楷個人緊繃的選情。

最後何博文也對國民黨喊話，以同樣的標準要求自己，洪孟楷在台大政治研究所在職專班論文電子檔並未公開，除了要求台大政研所論文電子檔之外，同時也提供美國留學的英文電子檔，提供外界查閱。