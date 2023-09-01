20-HR, 20-SB season in first MLB season:



2023 Anthony Volpe

2022 Bobby Witt Jr.

2022 Julio Rodríguez

1995 Marty Cordova

1987 Ellis Burks

1977 Mitchell Page https://t.co/j95JemOEtv — Sarah Langs (@SlangsOnSports) August 31, 2023

洋基新秀游擊手沃普（Anthony Volpe）寫下隊史過去從未完成的壯舉，1日對決老虎比賽，沃普打出本賽季第20發全壘打，另外也累積了21次盜壘，成為洋基建隊122年以來首度達成單季「20轟、20盜」的新秀。

展開練兵階段的洋基，沃普被安排在第3棒的位置，老虎5局下敲出4支安打搶下3分，包括薛爾特（Zack Short）陽春彈，老虎維持3分領先卻在9局上一舉花完，沃普在球隊2人在壘、2出局時登場，他頂住壓力揮出右半邊方向追平轟，將比賽帶進延長賽。

10局上儘管二壘放上跑者，甚至推出賈吉（Aaron Judge）代打，洋基仍無法攻回分數，二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）還在下個半局守備時出現傳球失誤，老虎跑回再見分結束比賽，敲出3分炮的沃普徒勞無功。22歲的沃普是洋基陣中潛力股，被認為將和另一天才多明格茲（Jasson Dominguez）掀起新世代浪潮，洋基寄望他們能夠成為未來基石。

本季沃普2成19打擊率、0.707攻擊指數並不顯眼，但展現一定的力量和盜壘能力，完成隊史首見紀錄。過去以新人身分寫下單季20轟、20盜的球員包括1977年佩吉（Mitchell Page，運動家）、1987年伯克斯（Ellis Burks，紅襪）、1995年柯多瓦（Marty Cordova，雙城），以及在去年完成的「J-Rod」羅德里格茲（Julio Rodriguez，水手）、小威特（Bobby Witt Jr.，皇家）。