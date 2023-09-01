警方日前破獲偽2G基地台發送釣魚簡訊的詐騙案，NCC今天表示，為杜絕不法人士透過非法基地台進行詐騙，要求今天之後取得型式認證的手機，應預設關閉自動連線2G基地台訊號，過去2年內取得認證的手機應在明年3月底前透過線上更新方式關閉。

雲林檢警日前偵辦假基地台詐騙案，發現詐騙集團租用汽車載著假2G基地台，在人潮眾多地大量發送釣魚簡訊，騙民眾進入假網頁輸入信用卡號碼，並進行盜刷。由於架設偽冒基地台干擾合法無線電頻率使用者，國家通訊傳播委員會（NCC）日前對此開罰新台幣400萬元，創下開鍘假基地台首例。

NCC今天在官方臉書發布貼文，說明今天之後取得型式認證證明的手機，在台灣販售與使用時，應預設關閉自動連上2G基地台的訊號功能。若為近2年內（2021年9月1日到今年8月31日）取得型式認證證明的手機，應在明年3月31日前透過線上軟體更新（OTA）方式，關閉自動連上2G基地台功能。

NCC提醒民眾，對簡訊內容應多方求證、避免點選不明網址，如果發現手機訊號忽然「從滿格降為無信號，然後又快速恢復」、「訊號類型從4G、5G改變為GSM、2G或不顯示網路類型」等狀況，都可能是遭到非法基地台綁架，應避免點選任何簡訊與連結。

NCC表示，將繼續攜手警政署與電信業者，若發現非法基地台，會立即到現場蒐證查緝，並且加強取締非法設備的輸入與販售，防範類似案件再次發生。