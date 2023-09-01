金曲歌后徐佳瑩（LaLa）受邀擔任台灣世界展望會「1000女孩」代言人，31日出席記者會，分享7月深入烏干達社區的8天關懷之旅的感想；她和導演老公比爾賈育有1雙兒女，昨記者會上宣布升格「三寶媽」，原來她在烏干達當地認養了1位年約8歲的烏干達女孩「艾紗兒」。

記者會上，世界展望會特地準備艾紗兒的影片，艾紗兒隔空喊話：「 希望有一天可以去台灣找你 謝謝你拉拉。」讓她忍不住落淚。回想認養過程，她表示在烏干達當地由女孩們進行選擇，她完全不知道會被誰選中，雖然展望會保密到家，但她卻無意間看到了拿著她照片的艾紗兒，她形容是「命中注定、一眼瞬間」。

徐佳瑩笑說，這個「女兒」個性害羞，她透過擁抱、摸頭促進雙方關係，但要離開前，艾紗兒突然緊緊擁抱她，她感性說「 非常深切感受到內心的澎湃， 那一抱我會記得一輩子，就算我們此生不會再見面，但好險我們有見過面，希望她越來越好。」。