國民黨立院黨團今開記者會，針對民進黨執政將國家帶向戰爭險境，國民黨立院黨團表示，如果戰爭可能性不高，為什麼要編列6800億國防軍費？為什麼要延長兵役？不就是自打臉，國民黨立委林為洲也提到，民進黨面對中國大陸軍機繞台就嗆聲，不進口農產品就是嗆聲，兩岸之間是否有可能走出民進黨以外的路，民進黨做不到換人做吧！

林為洲指出，兩岸關係確實緊張，面對中國大陸跨越中線是事實，國安局長日前稱中共犯台能力還不夠，如果是這樣，為何還要花那麼多經費買武器，我們省點錢給健保，讓老人可以請外傭，多補一些到勞退基金不是更好。

林為洲指出，不是說戰爭可能性不高，那為什麼要延長兵役？這不是代表緊張嗎？不就是自打臉嗎？今年志願役急退伍人數暴增，大家急著退伍，擔心情有可原，兩岸關係緊不緊張，義務役延長就是因應兩岸的緊張情勢，不會反對延長兵役，但造成兩岸緊張就是執政黨的責任。

林為洲表示，國防預算突破6800億，買那麼多武器就是要備戰，越緊張就會有更多的國防預算，對台灣真正有實質效果有效率的武器要購買也支持，代表兩岸之間真的很緊張，國際危機組織統計台灣不安全次數，陳水扁4次，蔡英文也是4次，馬英九0次，執政7年多民進黨要負最大的責任。

他指出，民進黨會說都是老共，無法跟他們交流，所以只剩下一個方法就是「嗆聲」，最近美國商務部長雷蒙多會見中國國務院總理李強遞出橄欖枝，大家都知道中美對抗嚴重，但兩國的商務部長互談，雖然競爭對抗還是要繼續談，美國老大哥跟中國大陸兩個對嗆，我們捲入必須跟著對抗，但老大哥遞出橄欖枝，一邊對抗一邊談，國與國之間就是這樣。

林為洲說，雷蒙多稱牽涉到國安不妥協，但不會阻擋中國大陸經濟發展，攜手共同解決世界上的問題，軟硬兼施，該談就談、該應就應，民進黨政府對中國大陸有這樣的策略嗎？美國老大哥扮白臉，老大哥也夠沒意思，吃虧緊張是我們台海，到底有沒有其他路徑確保國安又能跟大陸和平相處，經濟共榮一起發展，確保國安妥協，但是可以尋求合作共同發展，美國做的到，台灣政府做得到嗎？

他舉例，這次台北市長蔣萬安率團到雙城論壇簽了三項備忘錄，百萬台商在中國大陸做生意，順差是第一名，賺最多錢出口，還是要解決地方上的問題，蔣萬安去上海造成旋風，不影響國家安全情況下，就像雷蒙多部長講的可以交流談判，民進黨做不到換人做吧！