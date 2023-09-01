為推動淨零政策並因應國際法規發展趨勢，高市府經發局於9月28日及29日邀請環保署認定之國際查證單位辦理「ISO 14064-1：2018溫室氣體盤查內部查證人員訓練課程」，協助在地30家企業培養碳盤查人才並取得證照。

高市府經發局長廖泰翔表示，現階段除了我國環保署及金管會規範，國際碳關稅議題持續升溫，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）也將於今年10月開始申報，在地企業急需建立碳盤查與碳管理能力。經發局已編撰地方政府首本「製造業碳管理作業手冊彙編」，協助企業能力建構，更特別邀請受環保署認訂之國際查證單位辦理「ISO 14064-1：2018溫室氣體盤查內部查證人員訓練課程」，協助企業培養綠領人才，接軌高雄市淨零路徑。

參與培訓的五洲螺絲李經理提到，課程訓練搭配許多實務的盤查案例介紹，能讓人更容易理解碳排放的相關計算規定及盤查報告的呈現方式，並加深整體學習印象；對公司而言，可先初步盤算工廠基礎設備之排放量、釐清廠內各大排放源，後續再進一步評估減碳措施之發展方向。

經發局指出，「碳盤查」是未來CBAM申報、碳足跡計算與碳中和作業的基礎，參訓企業員工若通過測驗取得證書表示在碳盤查議題上面已建立完整觀念，後續可擔任企業內部碳管理人員，企業未來若須進一步進行查證，也可更有效率地與查驗機構溝通對接，進而協助企業規劃低碳轉型戰略。

經發局強調，為了讓高雄市企業盡快熟悉碳管理的做法，並延續「製造業碳管理作業手冊彙編」之效益，9月份將於本洲產業園區（每週一、三下午）與和發產業園區（每週二、四下午）進行現場駐點輔導，對於淨零碳排相關議題有疑問的企業，可透過現場臨櫃或線上預約方式於園區服務中心進行現場諮詢，現場將由專人進行一對一的諮詢服務，陪伴廠商務實面對淨零浪潮。