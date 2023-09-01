國防部昨31日提出112年中共軍力報告書，指稱中國大陸可能會在習近平第三任期內，推動解決台灣問題進程。對此，中天節目《辣晚報》也舉行街訪，探知民眾的想法。

中天節目《辣晚報》昨日派出記者辮子妹，針對「國防部指出對岸有可能加快解決台灣問題」進行街訪。對此，大部分的年輕人皆表示，「這議題不都是選舉之前拿出來講」、「（民進黨）選舉之前拿出來恐嚇一下」、「總統大選拿出來講，好用」，「講了這麼多年了，從我小時候到現在，有哪一次攻打台灣，要打早就打了，要怎麼解決兩岸的問題，那就看台灣人民怎麼去選擇，因為明年總統大選可能決定台灣未來的路」。

不過也有人感到畏懼，稱「我原本想到國外置產，至少有可以避風的地方」、「緊張是一定會的，看到烏克蘭打仗，其實戰爭這種事情還是有可能發生，但老實說台灣吃敗仗的機率會變高」

有女學生表示，要趕快交男朋友。（圖翻攝自中天YT）

除此之外，也有年輕女學生想法特別，表示「要趕快準備交男朋友，在統一之前，快樂一下，就是很緊張，有一點害怕，感覺很年輕就要死掉了」。