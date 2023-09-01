這家中國大陸車商預定將從本月20日起，接受這款名為Dolphin（海豚）純電動車的訂單。海豚的售價很有競爭力，在中國大陸一輛只要11.68萬人民幣，約1.61萬美元就買到。

這家總部位於深圳的大車廠，目前規劃在日本只販售完全靠電池為動力的純電動車，而不是油電混合動力車或複合式電動車。在日本的BYD海豚，有一般距離型跟長程版可選擇，都相容於日本車廠成立的統一充電規格CHAdeMO。

據悉，比亞迪計畫在2023年底或2024年初，在日本推出另款電動車叫Seal（海豹）。不過，比亞迪尚未明確訂定日本銷售目標，且不願透露每年要在日本賣出多少純電動車才能真正獲利。

2月在日本橫濱設立首家車展中心以來，比亞迪已賣出700輛左右的平價中型純電休旅ATTO 3，售價在440萬日圓，約3萬美元出頭一點。最晚到了2025年底，BYD可望在日本新開100多家車行。

分析師認為，比亞迪直接攻進日本電動車市場，日本車廠也因此而擔憂。因為中國大陸幾乎已經完全轉變成電動車業者，但日本的轉換動作還沒這麼快，也等於是給了比亞迪在日本擴張事業版圖的時間。