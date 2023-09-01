樂天啦啦隊除了在球場上為選手加油，這次也要為你加油！8月30日樂天桃猿與味全龍對戰，本身就是棒球迷的康和證券董事長鄭大宇，特別化身投手替比賽開球，本次更與中華職棒樂天桃猿合作，號召球友一起fun心投起來！

康和證券董事長鄭大宇化身投手替比賽開球。 (中時新聞網攝)

自2023年7月至11月底，康和證券與中華職棒Rakuten Monkeys樂天桃猿合作「fun心投起來」系列活動，並選在樂天桃猿棒球比賽現場，舉辦康和證券開戶活動。董事長鄭大宇表示，希望藉由本次與樂天的合作，多多推廣棒球運動，且現場準備了與台灣小農合作的ESG醬油伴手禮，除了代表倡導ESG理念、支持台灣本土品牌之外，更希望年輕人能夠趁早理財，回饋社會。

康和證券的「fun心投起來」系列活動，即日起開戶交易滿1千元或存股一筆，即可享1千元折扣金，還能月月抽空拍機、樂天啦啦隊女孩簽名服、曼谷雙人機票。球迷Abby表示，現場看見康和證券的開戶活動覺得很不錯，且周邊有些朋友已經開始投資股票，於是決定加入他們的行列，現場直接完成開戶。

康和證券的「fun心投起來」系列活動，即日起開戶交易滿1千元或存股一筆，即可享1千元折扣金。(中時新聞網攝)

除此之外，9月2日的「樂天桃猿vs富邦」比賽現場，仍有康和證券攤位，現場好禮大fun送！包含球賽現場追蹤康和證券官方Line及FB粉絲團，即可獲得限量聯名的台灣小農合作ESG小物；現場看球賽填問券即可抽5萬元禮券，若活動當天打出一支全壘打就加抽1位1萬元禮券，打出2支加抽2位，以此類推，當天公佈中獎者。

趁早理財強棒出擊，投資你的未來、放大你的享受，一起fun心投起來，為自己的人生打出一記漂亮全壘打！