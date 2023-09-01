30年前中視播出日本NHK名劇《阿信》，片尾曲由歐陽菲菲演唱的「感恩的心」紅遍半邊天，30年後中視全新自製八點檔大戲《開創者》，片尾曲邀請旅義女高音劉夢潔翻唱經典名曲「感恩的心」，傳承30年對人生懷抱感謝、奮鬥不懼的台灣精神。

劉夢潔上週才在灣聲樂團北流「台瘋音樂會」演唱，時而婉約、時而爆發的聲線ㄧ鳴驚人。在鄒族安魂曲中撫慰人心的呼喚，在舞蹈家許芳宜半自傳電影『我心我行』的女巫場景，演繹舞者掙脫束宿命的束縛。以人聲詠嘆人生的美妙聲線、以重磅交響樂詠嘆靈魂之夢，李哲藝老師的原創音樂有了更具戲劇張力的立體傳音。

劉夢潔曾是滿分成績畢業於義大利羅馬音樂學院，受邀世界各地參與演出。ㄧ向以女高音在古典音樂界表演的她這次首度跨界演唱流行歌曲，特別是翻唱金曲獎特別獎旅日紅星歐陽菲菲的名曲「感恩的心」，劉夢潔說她壓力山大。劉夢潔說她懷抱一顆感謝的心來唱「感恩的心」，希望能致敬這首絕世好歌，給予新的感受。

除了近期她要進錄音室配唱「感恩的心」。劉夢潔也與台灣絃樂團合作「世界歌劇名曲之夜」，而《劉夢潔與台灣絃樂團音樂會》將在9月23日於宜蘭演藝廳盛情開演，今年秋天宜蘭的音樂盛事，邀大家感受古典樂帶來的視聽饗宴與沉浸式的音樂體驗。