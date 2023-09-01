鼓鼓為德國小甘菊拍攝最新形象照。（相信音樂提供）

白安為德國小甘菊拍攝最新形象照。（相信音樂提供）

白安為德國小甘菊拍攝最新形象照。（相信音樂提供）

鼓鼓（呂思緯）和白安去年擔任德國小甘菊品牌代言人，2人清新形象，為品牌創銷售佳績，今年再度受邀拍攝最新形象照，品牌對於這次拍攝相當重視，不僅出動豪宅、偉士牌復古機車、復古跑車、甚至還動用2台總價值上億的豪華遊艇入鏡，陸、海交通工具幾乎到齊，讓鼓鼓和白安拍攝了許多美照，大開眼界並過足乾癮。

雖然形象照現在才曝光，但鼓鼓和白安早在酷夏7月前往台南取景，當天豔陽高照，但兩人除了夏季短袖衣服外，還得穿著秋冬的衣服拍攝，對2人可說是演技大考驗，只要鏡頭一上，兩人表情看起來怡然自得，但其實烈日當頭，他們早已汗流浹背、衣服早已濕透。值得一提的是，鼓鼓拍攝前，原本看起來烏雲密佈，好似要下起雨來，沒想不僅沒下雨，反正天空出現了一道彩虹，為拍攝照增添了虹彩，也寓意著好運到來。

近日，白安和鼓鼓都忙著各城市巡迴演出，白安除了進入寫新歌的暖身階段，且她的「没有人寫歌給你過吧」演唱會今（1日）在成都、3日於北京演出，鼓鼓也將於9日起陸續在上海、杭州、深圳等地舉辦最新「GBSW」巡迴演唱會，並於10月28日在高雄後台 Backstage Live演出。