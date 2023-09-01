教育部近年來積極推動品格教育，培養孩子正確的價值觀、強化道德感與品格。長期推動「誠實」價值的永慶房屋，為讓誠實價值向下扎根，首度舉辦「埋下誠實的種子~永慶房屋第一屆誠實徵文比賽」，由雙北市教育局擔任指導單位，邀請雙北市公私立國中、小學生反思誠實的意義與價值，寫下自己對「誠實」的體會。

即日起至10月2日，展開為期一個月的徵件活動，邀請雙北市公私立國中小學生，分別以「做個誠實的人」、「這件事，讓我學會了誠實」，及「誠實的力量」三個題目，分享自己的誠實體會。永慶房屋總經理吳良治表示：永慶不僅推動誠實服務，更積極倡議誠實的價值，希望藉由舉辦徵文比賽，讓孩子從小就建構誠實的道德內涵，希望為台灣埋下更多誠實的種子，讓社會更良善正直。

永慶倡議誠實品格教育 以誠實3階段為題 引導學生了解誠實價值

永慶房屋舉辦第一屆誠實徵文比賽，邀請雙北市公私立國中、小學生寫下自己對「誠實」的體會。(圖/永慶房屋提供)

誠實不是與生俱來的，而是要透過啟發與學習。吳良治總經理指出：誠實是一個人立身處世的根本，誠實也是多年來品格教育中重要的一環，而寫作不僅可以鍛鍊文字表達能力，更是訓練溝通、邏輯能力，進而培養學生們思考和想像等重要的心智能力，因此永慶期望透過徵文活動，促使孩子們去思考，並從生活當中探索誠實的意義與重要性。

「埋下誠實的種子~永慶房屋第一屆誠實徵文比賽」希望透過不同階段的誠實經驗，引導學生們了解誠實的價值。首先是國小中年級組(三、四年級)的題目「做個誠實的人」，這時期學生們處於啟蒙階段，還沒有足夠的經驗，因此需要先被要求「做個誠實的人」，依照大人給的誠實準則，從中慢慢體會與學習誠實的意義。

國小高年級組(五、六年級)的題目是「這件事，讓我學會了誠實」，學生們隨著年齡、經驗的增長，應該已經從單純遵守誠實準則，轉而親身體悟、明白為什麼需要誠實；至於國中組的題目則是「誠實的力量」，考量到同學們在這個人生階段，已經懂得誠實的價值，進而將誠實內化成生活的態度，甚至得到許多正面反饋，進而了解到誠實的力量。

「埋下誠實的種子~永慶房屋第一屆誠實徵文比賽」希望透過不同階段的誠實經驗，引導學生們了解誠實的價值。(圖/永慶房屋提供)

你的全力以赴永慶力挺相助 深耕教育培育未來主人翁

永慶房屋近年持續推廣誠實價值，贊助「時報金犢獎」等創意比賽，邀請高中職與大專院校學子們發揮創意，以新世代的視角，透過平面與影像作品向社會傳達誠實的價值，連續2年吸引超過千件作品投稿，深獲同學認同。

此外，永慶也以「你的全力以赴，永慶力挺相助」的精神，支持年輕人勇敢追夢。與國立政治大學、中國文化大學、致理科技大學等多所學校展開產學合作，幫助學生接軌產業。同時也贊助世新大學男子籃球隊等幫助學生多方面探索能力，助學生勇敢追夢。未來，永慶房屋會持續善盡企業社會責任，深耕台灣教育，永慶房屋「種下一顆誠實的種子」徵文比賽，徵件日期從即日起至10月2日止，歡迎雙北市公私立國中、小學生參賽，詳細比賽辦法可參考活動網站：https://event.udn.com/yccontest2023/