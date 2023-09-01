上班族常有久坐、維持同一姿勢導致的肩頸酸痛，大多只是敲打、捏壓自己的肩頸肌肉，復健科醫師王思恒表示，這樣做只是當下有舒緩感覺，並無實際效益，建議民眾做「肩胛骨的鐘擺運動」，經研究證實，能更深層、持續地放鬆肩頸肌肉，「我沒運動時，每半小時就做一次，因此少有痠痛問題。」

幾乎每個上班族都有肩頸痠痛困擾，王思恒在《健康好生活》中表示，主因上班族長時間久坐，加上不自覺的聳肩等動作，使得肩頸肌肉長時間收縮，該處肌肉血液循環變差，產生肌肉乳酸堆積，而引發肌肉緊繃、痠痛感。

他表示，一般人遇到肩頸酸痛，第一直覺就是敲打或捏按該處肌肉，當下會有肌肉放鬆感，但10幾分鐘後酸痛感再次上身。由於研究發現，人體的肌肉若經收縮後再拉長，可獲得更深層、有效且更持續的放鬆效果，因此他建議民眾可做「肩胛骨的鐘擺運動」。

首先，將兩側肩胛骨依序往前、往上、往後、往下，原則就是先收緊該處肌肉再放鬆。他表示，兩側肩胛骨往下時就像要把肩胛骨收進口袋般，此時人會感覺肩膀肌肉被拉緊、產生痠痛感，之後再放鬆，「此運動是讓繃緊的肌肉，例如斜方肌、胸小肌收緊後，再放鬆拉長，才能徹底達到放鬆肌肉的效果。」民眾做完一輪後，可再重複幾次，肌肉放鬆效果將更為明顯。