千附精密2023年上半年營收6.57億元、年減33.81％，營業利益1.1億元、年減45.23％，毛利率28.7％、營益率16.79％，均為同期新低。加上業外收益年減達85.96％，使稅後淨利0.97億元、年減達50.82％，每股盈餘1.66元，亦雙創同期新低。

千附精密營運在去年第三季創高後轉弱，第四季驟降至分割營運後新低。首季營收雖落底、但獲利止跌回升，第二季營運在光電產品出貨回溫下好轉，惟上半年仍處於同期低檔。其中，光電及半導體設備零組件4.68億元、年減34.98％，航太零組件1.88億元、年減30.73％。

千附精密7月自結營收1.35億元，月增1.73％、年減21.74％，回升至近11月高。累計前7月營收7.93億元、年減32.02％，仍為同期新低，但衰退幅度持續收斂。隨著因應客戶擴增產能開出，公司預期第三季半導體產品營收將有不錯成長。

千附精密先前表示，隨著光電產品出貨動能回溫，第二季營收可望較首季好轉，稼動率提升有望帶動毛利率逐季改善。除了半導體產品營收可望跟進回溫，國防產品在客戶來料轉佳、需求逐漸提升，預期下半年需求亦可望轉佳，整體營運可望較上半年好轉。

投顧法人認為，國防產品為千附精密下半年成長主動能，貢獻提升有助毛利率回升，預期今年營運有望逐季轉佳，惟業外匯兌收益恐不如去年，預估營收衰退15％、稅後淨利衰退近35％，每股盈餘約3.9元，明年將重返成長軌道。惟目前評價未偏低，維持「中立」評等。