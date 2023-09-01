一名女網友邀男友和她閨密一起去吃飯，沒想到在那天過後，男友就開始嫌她的穿著打扮，坦承被她閨密吸引，會去偷看她的IG，甚至有性幻想，原PO當下超震驚「這種事情竟發生在我身上！」網友看了直呼超噁，一面倒勸分手，「這種人都有女友，那麼噁心還要在一起折磨自己嗎？」

一名女網友在《Dcard》發文指出，上個月邀男友和她閨密一起出去吃飯，男友在用餐期間大多都在看手機，偶爾回一下話題聊天。不過就在吃完飯後，男友突然開始挑剔她的穿著，坦言被她閨密吸引，會去偷看閨密的IG，甚至有性幻想。

原PO當場崩潰「我不是難過，而是震驚，這種事情竟然發生在我身上！」男友事後向她道歉，表示愛她才會向她坦承，不想在背後偷偷做對不起她的事。原PO無奈問「我該怎麼做？這是精神出軌嗎？」

網友一面倒勸分手，「這不行欸！到處都有比妳辣、比妳會穿的女生，但那都只是外表，更別說迷戀上妳的閨密，覺得不舒服」、「他都把妳的姐妹當成範本在要求妳了，妳覺得呢？愛一個人就不會這樣比較」、「你男友好噁」、「我要吐了，這麼噁的男生也有女友？」