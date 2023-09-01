對於近日在太魯閣號事故車廂內找到疑似頭蓋骨的消息，花蓮地檢署將靜待鑑定結果出爐再因應。（本報資料照片）

0402太魯閣號事故全案進入二審，未料放置在台鐵富岡機廠的事故車廂，竟接連發現疑似死者頭蓋骨，讓家屬相當難受，從未癒合過的傷口彷彿再次被狠狠掀開。花蓮地檢署表示，經採證疑似遺骸部分，依程序將向車廂所在地的桃園地檢署報驗，花檢會靜待鑑定結果出爐再因應。

台鐵408車次太魯閣號2021年4月2日行經花蓮秀林鄉清水隧道時，不慎撞上滑落邊坡的工程車而出軌，且碰撞隧道，造成49死、213傷的悲劇，案經花蓮檢警調查、偵結起訴後，事故損傷最嚴重的第7、8節車廂在罹難者家屬爭取下，放置在台鐵局桃園富岡機廠保存。

交通部昨邀集日本訪台交流的專家學者到富岡機廠悼念與勘查，怎料罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君竟在車廂中發現1片疑似頭蓋骨，鐵警今再到現場重啟搜查，罹難者家屬委任律師表示陸續找到4片疑似頭蓋骨，令家屬深感痛心，難以接受。

對此，花蓮地檢署主任檢察官蔡勝浩表示，經鐵警陸續搜到疑似遺骸部分，原則上應先報請桃園檢方報驗，進行DNA鑑定，確認身份，若確定是太魯閣號事件罹難者之一，屆時將因應定案處理。

蔡勝浩說，由於全案已偵結起訴，法院一審已判決，目前正進行二審處理，最新事證是否對案件整體有幫助，也是需要等待鑑定結果出爐才會知道。

他強調，事件發生當下，救護人員、警方、台鐵局、運安會及相關鑑識人員均盡心盡力詳細蒐證、調查，目的就是希望能還原真相，當時是否有疏漏，仍待鑑定結果才能下定論，在真相還未明朗前，不宜多做揣測。

花蓮地檢署表示，桃園檢方今天上午已主動會同鐵警前往事故勘查，並就現場狀況進行妥勢處理，花蓮檢方將與其保持聯繫，掌握最新處理情形。