李懿（左）、張景嵐體驗施放當地巨型風箏。（八大提供）

八大《世界第一等》節目首集由張景嵐、李懿前往印尼深度冒險，2人不僅自駕改裝車、前進東爪哇島沼澤地抓螃蟹，更體驗當地巨型風箏。巨型風箏長度破百公尺，高度達200公分，為了能成功操控風箏，需要攀爬上風箏線，一聽到解說兩人備感震撼，製作單位隨即向張景嵐、李懿出考題，要她們挑戰施放大型風箏，但就在進行人力分配，決定由誰跑，由誰拉線時，李懿指向遠方，支支吾吾說：「妳年紀比較小。」張景嵐霸氣回說：「妳就是叫我跑！我也沒比妳小幾歲！」真性情對話逗得全場大笑。

《世界第一等》改版首次邀請女生搭檔出國冒險，製作單位為了測試張景嵐、李懿是否膽量過人，先以蟒蛇為題，想不到李懿不假思索直言：「我最喜歡蛇了。」張景嵐也說：「我其實不怕蛇，我是怕要打架會受傷，因為我每次打架都會太認真。」看似天不怕地不怕的兩人，想不到面對的第一個挑戰卻是考驗體力。

為了抓螃蟹，她們跟著達人腳步在沼澤地裡穿梭，張景嵐忍不住崩潰：「我終於明白為什麼有人走到沼澤不能站太久，而且當妳右腳拔起來，左腳就會陷的更深，一直被卡住。」直到看到螃蟹，兩人相當興奮，沒經驗的兩人為了抓起螃蟹瞎忙許久，張景嵐說：「從來沒想過抓螃蟹會滿身大汗，整個頭皮跟背全濕了。」看著好友狼狽模樣，李懿苦笑說：「要是沒拍到螃蟹，別人會以為我們在跟什麼猛獸奮鬥。」

另外，在自駕改裝車時，也讓愛騎車的李懿大開眼界，讓她現場燃起「檔車魂」，立馬想試駕，但才興奮大喊「出發」，車就熄火，讓後座的張景嵐瞬間傻眼。最後終於駕車成功，李懿像是圓夢般開心表示：「我在台灣是不可能騎這種車在路上的，謝謝《世界第一等》讓我圓夢，姐騎的不是車，而是一種態度。」《世界第一等》每周六晚間8點在八大綜合台播出。