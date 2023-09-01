專業化工博士的張姓男子，原經營化工廠，為賺錢於2022年間進口1200公斤毒品先驅原料，由張提供器具、製程交給苗栗某宮廟的鍾姓主委合作製毒，台中檢調去年破獲並查扣第四級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」等，法院依製毒罪各判張男、鍾男6年10月、3年2月，可上訴。

檢方調查，鍾男於2022年6月間開貨車至張男位於新北市的化工廠載運原料、器具回苗栗宮廟製毒，檢調人員長期跟監，最後持搜索票至宮廟查緝，並查扣第四級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」的成品、半成品。

張男在庭上否認犯行，辯稱鍾男只是去他化工廠載運廢液，沒有傳授製毒配方；鍾男坦承犯行並主張偵查中自白請求減刑，稱製造的第四級毒品未賣出，對社會危害程度相對低，請求依刑法第59條情堪憫恕減刑。

法院調查，鍾男供稱包括毒品製程、器具等，都是張提供給他，且答應製造毒品成品，1套可賣給張25萬元，檢調查扣的製毒細節、筆記等，鍾辯稱都是張交給他。

判決書指出，張男為中興大學化工所碩士，並錄取天津南開大學博士班，做化工原料貿易、工業助劑加工製造、進口販賣工業助劑等，堪信被告不僅具有化工原料方面之專業知識，亦有化工原料貿易之實務經驗，實難推諉稱其分不清楚「鄰氨基苯乙酮」與「4-甲基苯丙酮」之不同。

法官認為，張、鍾共同製毒，但張始終否認，鍾男坦承犯行並主張偵查中自白請求減刑，2人依共同犯製造第四級毒品罪，分別判張、鍾6年10月、3年2月徒刑，可上訴。

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