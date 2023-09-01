交通部民用航空局表示，在各項配套準備就緒後，即日起自美國來台航班轉機前往其他地區的旅客，可免除安全檢查，估計可節省1小時安檢等候時間，每日將有16架次航班、約3000名旅客受惠。

據統計，2019年桃機轉機旅客約有25％、約75萬名旅客來自美國，疫後美國至桃機轉機旅客比例更提升至30％，為優化桃機轉機動線、縮短轉機旅客等候安檢時間、增加轉機旅客在商業區域停留時間，促進國際旅客在台消費，以提升機場體驗及競爭力，並節省航警人力，民航局與航警局於疫情前即著手規劃「一站式保安」（One-Stop Security），並在疫後積極推動。

今年7月，民航局長林國顯與航警局長邱文亮共同率隊赴美，在美國國土安全部運輸保安署（TSA）官員的陪同之下，先後於舊金山機場及洛杉磯機場進行航空保安交流及實地驗證航空保安措施與安檢作業，確認美方機場設施與流程，符合我方安檢要求。

我方人員返台後，民航局、航警局、桃機公司以及飛美航空公司即著手落實相關配套，包括調整桃園機場相關旅客動線、設施及引導指標等。

民航局表示，目前中華航空、長榮航空、及星宇航空等3家業者已可實施美國來台轉機旅客免除安檢作業，平均每日計有16架航班、3000人次旅客可以受惠，每位轉機旅客平均約可節省1小時的安檢等候時間。

林國顯說，2019年起，我國已與美國合作實施旅客託運行李「一站式保安（One-Stop Security）」，美國來台轉機旅客的託運行李於桃園國際機場已可免除安檢，本次更合作將免除安檢的範圍擴大到旅客和手提行李，是旅客、航空公司、桃機公司及航警局皆有極大幫助的「四贏」措施。