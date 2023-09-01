周四博通盤後股價轉跌4.65%，報880美元。在稍早前的一般交易時段，其股價上漲3.43%，收在922.89美元。

企業需求疲軟，加上智慧手機等消費電子市場的復甦步伐不如預期，也對博通的半導體業務造成衝擊。

歐美企業縮減IT預算帶來的痛苦，整個軟體業都很有感，博通的軟體產品也同樣受到影響。

儘管該公司已經為AI工作需求推出新的連網晶片，但輝達（Nvidia）推出了可取代乙太網路晶片的產品InfiniBand，以及來自Marvell Technology等公司的競爭也持續升高。

Summit Insights Group分析師Kinngai Chan表示，博通的疲弱前景反映出其在傳統運算伺服器的曝險，傳統伺服器市場正持續遭到AI伺服器「蠶食」，因此需求相當乏力。

博通公布第三財季（截至7月30日）營收年增5%，為88.8億美元，略高於華爾街預估的88.6億美元。經調整後每股盈餘年增8.3%，為10.54美元，高於分析師預期的10.42美元。

該公司預估第四財季（截至10月29日）營收約為92.7億美元，略低於市場預估92.8億美元。

執行長陳福陽（Hock Tan）表示，博通第三財季業績主要由下一代網路技術所驅動，因為超大規模（Hyperscale）數據中心客戶正在擴展AI叢集。且由於在生成式AI連網領域持續保持領先地位，博通預估第四財季業績將較上年同期成長。