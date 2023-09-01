福爾摩沙夢想家球團1日宣佈鋒線搖擺人朱利安布依德（Julian Boyd）加盟回歸，新賽季將再次披上 42 號球衣征戰 PLG！布依德上季效力SBL彰化柏力力，表現相當亮眼，才會相隔1年之後重新回到夢想家打球。

布依德現年 33 歲，曾於 2021-22 賽季與夢想家合作，當年他繳出場均 18.9 分、11.1 籃板、2.3 助攻的表現，也曾拿下 PLG 單月 MVP，是陣中倚賴的得分要角。

2022-23 球季布依德加盟 SBL（超級籃球聯賽），場均攻下 25.5 分、14 籃板，另有 1.8 抄截及 1.4 阻攻，整體投籃命中率近六成，更有超過三成的外線成績，除了奪得年度得分王、年度籃板王，成為聯盟史上第六位同時獲得此兩獎項的球員，更榮獲年度最佳外援以及年度第一隊的殊榮，全能表現制霸聯盟。

夢想家總經理韓駿鎧表示，布依德身體素質優良、對抗性佳，更非常熟悉亞洲及台灣球風，「大家對於他撕裂禁區的破壞力以及保護籃板的能力應該都不陌生，但我們更看中的是他能夠凝聚、提升球隊氣氛，是一位不貪功、以團隊至上的優秀球員，除此之外，他也擁有非常積極的訓練態度，這股拚勁能夠鼓舞隊友也能感染球迷，非常期待他的回歸！」

布依德表示，很興奮能夠再度回到夢想家，「夢想家是一個很溫暖的團隊，大家的相處模式都很像家人，一想到能與老隊友重聚，在熟悉的環境中與最好的球迷一起出戰，重溫過去的氛圍，我就感到非常開心！」對於新賽季的期待，他更提到，「希望在今年我能與大家一同將團隊化學效應提升到更高的水平，完成我們的目標！」