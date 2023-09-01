半導體封測大廠艾克爾（Amkor）今天宣布，越南新廠將於10月營運，布局系統級封裝、記憶體封裝和部分測試產線。台廠日月光投控旗下的環旭電子、鴻海轉投資訊芯-KY已先行在越南卡位布局。

艾克爾指出，越南新廠位於北寧省（Bac Ninh），主要布局先進系統級封裝（SiP）和記憶體封裝產線，以及部分測試方案。其中，系統級封裝產線鎖定射頻（RF）、穿戴裝置及車用3大應用；記憶體封裝鎖定行動裝置儲存、固態硬碟（SSD）相關NAND型快閃記憶體及車用等應用。

封測台廠持續在越南擴充產能，日月光投控旗下環旭電子去年3月宣布投資3500萬美元（約合新台幣10.08億元）增資子公司越南廠，擴充穿戴電子晶片封裝和電子代工服務（EMS）製造。

環旭越南廠成立於2020年6月18日，位於越南海防市海安區Dinh Vu工業區，2021年7月投產。

鴻海集團轉投資系統模組封裝廠訊芯-KY（6451）先前已布局越南河內廠，越南北江廠今年5月開幕，預期北江廠1年內可試產並進入量產，訊芯-KY越南廠主要供貨光纖收發模組給歐美客戶。

晶片大廠英特爾（Intel）已在越南布局半導體封裝和測試業務，越南媒體7月引述英特爾越南當地主管報導，英特爾有意擴大在越南投資。（編輯：張良知）1120901