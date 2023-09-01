新竹市日前發生1名女學生疑因弄壞友人的1件吊帶褲，被帶到南寮漁港附近，遭一群女生狠踹、巴頭，並強脫上衣，且全程被錄下的集體霸凌事件。影片在網路上瘋傳。但事後卻在網路流傳疑為霸凌少女父親反斥「被害人太白目」的貼文引起網友反彈。但這名父親親自在臉書發文道歉，喊冤表示帳號被盜引起誤會，會親自帶著女兒向被害人道歉。

警方在案發後，已立刻將4名涉案動手少年、3名現場拍攝錄影者、在場圍觀助勢者以及證人共11人查緝到案，市府社會處也介入輔導。

霸凌少女的父親在今凌晨臉書貼文，「本人在此代替女兒向社會說聲抱歉，因為本人在外地工作，到現在才得知這起事件，今天女兒會做出這種事，是我教導無方，在此跟大眾說一聲抱歉。由於本人帳號遭盜用，導致出現一些誤會，待我把事情釐清之後，會親自帶著女兒向被害方道歉、和解、賠償。」

據了解，這起霸凌事件發生在新竹南寮漁港，遭霸凌的女學生疑因與同學借了1件不到500元的吊帶褲，卻遭友人指控將吊帶褲弄壞，甚至要求賠償，但女學生還不出錢來才被盯上，上月29日晚間約在南寮漁港碰面，且聚集的人愈來愈多，最後因口角導致衝突。

影片中可見女學生遭強脫衣服，有2名女生摑掌、狠踹該名女學生，只見一旁男女不斷訕笑、打鬧，甚至強扯頭髮。遭施暴的女學生低頭不說話，一旁還有人高喊「不要打頭」，場面十分混亂。

新竹市警局副局長傅孟煒表示，警方接獲報案後立即展開偵辦，於8月30日已將4名涉案動手少年、3名拍攝錄影者及在場圍觀助勢者及證人共11人查緝到案，全案警詢後依《兒童及少年性剝削防制條例》、《刑法》聚眾鬥毆、恐嚇及傷害罪，移送地檢署及少年法庭偵辦。

事件發生後，市府也協調跨局處介入輔導，由社會處陪同被害少年問訊筆錄，並在警方協助下架影片，後續將持續陪同被害人心理復原與關懷輔導。

校方也在第一時間校安通報並啟動校安機制，市府社會處仍持續關心後續處置，並請輔諮中心協助了解，也建議學校將學生轉介給高中的輔諮中心妥善輔導。

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