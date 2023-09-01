澎湃新聞報導，「江門住建」微信公號1日消息，隨著廣東江門宣布自1日起實施「認房不認貸」， 珠三角已有6座城市「認房不認貸」密集落地，稍早，中部第一城武漢也已跟進。

廣東省江門市政府1日同意，江門市房地產工作領導小組辦公室印發《江門市關於優化我市個人住房貸款中住房套數認定標準的通知》（《通知》），自9月1日起，江門市正式實施「認房不認貸」。

《通知》明確，一是居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在當地名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。

二是根據居民家庭申請或授權，住房城鄉建設主管部門、不動產登記部門出具的江門市住房套數查詢結果、江門市不動產產權登記資訊查詢結果，作為居民家庭在購買商品住房所在地擁有住房套數的佐證材料。市住房城鄉建設局和市自然資源局要持續推進房屋交易登記資料共用應用，優化住房套數查詢服務。

《通知》自印發之日起即9月1日施行。在執行之日前，已完成商品房買賣契約或房地產買賣合同網簽的，個人住房信貸政策按原規定執行。原有政策與本通知不一致的，以本通知為准。

下一步，江門市住房城鄉建設局將聯合中國人民銀行、大陸金融監管和自然資源等部門，做好政策宣貫，持續優化居民家庭房屋套數查詢等便民服務，促進江門市房地產業高品質發展。

此前，8月底已有廣東東莞、惠州、中山、廣州宣布，自今年9月1日零時起施行「認房不認貸」。目前，已在珠三角5城落地。

中部第一城武漢也在8月31日發出通知稱，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）在申請貸款購買商品住房時，家庭成員在武漢市名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。該通知自2023年9月1日起施行。

《長江日報》報導指出，「認房」或「認貸」是銀行在發放住房抵押貸款時評判首套房、二套房的標準，其中「認房又認貸」最為嚴格，指的是即便第一套住房貸款已還清，但因有貸款記錄，再置換時仍被認定為購買第二套住房，從而執行更高比例首付及房貸利率。目前，在武漢住房限購區域購房，執行「認房又認貸」政策。

湖北省房地產經濟學家殷躍建認為，「認房又認貸」政策對於部分有過貸款記錄的購房者，在換房時會被認定為二套房，進而導致認購首付比例和利率明顯偏高，購房成本相應加大。而按照「認房不認貸」政策，對改善型置業人群來說，只要名下無房，就可按首套房進行認定，這就使得一些有過貸款記錄的購房者，也可享受到首套房的標準，使得購房成本降低。

殷躍建介紹，從去年中期開始，武漢的新房和二手房的市場交易量數據已基本持平，武漢正在逐步進入存量房時代。