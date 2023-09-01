「鐵路業者應該有組織性的風險管理！」推動鐵道安全改革的日本專家、同時也是JR西日本福知山線鐵道事故遺族的淺野彌三一表示，所謂的事故反省應該是從事故中學習、分析並找出有助於提升今後安全的條件，從而制定具體對策，而不是充斥著一些抽象和概念性的陳述。淺野致力於鐵道安全改革，至今已經18年仍努力不懈。

2005年JR西日本發生福知山線事故導致107死，事故中失去妻子、胞妹，次女也重傷的遺族淺野彌三一近日來台，並參與今（1）日由交通部、台鐵及鐵道局主辦的「借鏡JR西日本，推動安全改革」專題研討會。

淺野的專業領域是區域發展及城市規劃，也是福知山線事故罹難者家屬和傷者發起的「4.25網絡」代表人物。他表示，當初和JR西日本交涉的過程，一開始也沒有獲得有誠意的說明。「對於重大事故的處理，當事的公司往往會委託第三方委員會或外部專家等來制定後續的安全措施等，並以外部提案的形式提出；但是如何落實這些提案，後續工作往往不明朗，而僅是在高呼『從事故中吸取教訓』或『安全第一』的口號下重新啟動各項業務。」

淺野說，事故之後接任JR西日本社長的山崎正夫，和淺野是差不多同年代的技術人員，雙方開始意識交流和建立共識，之後10年並陸續共同成立了「課題檢討會」、「安全追蹤會議」。

福知山線事故後，曾有事故調查報告指出，該次事故的駕駛員在和車長溝通時有些誤會，因此一邊旁聽車長和行車調度員的通話，還一邊擔心得接受「日勤教育（懲罰性再教育）」，因此注意力被分散。淺野認為，駕駛員對「日勤教育」抱有很大不安是福知山線事故的組織性因素，這方面的分析卻非常不足。

2021年，在事故發生16年後，JR西日本公開了一份文件並列出8項對於「鐵道安全」不可或缺的觀點，但淺野認為，該份報告並非針對福知山線事故做出的反省，而是對於JR西日本一直以來存在的問題的反思；換句話說，該份報告等於承認JR西日本「做為一個組織並未刻意專注於安全」，淺野認為這是鐵道業者根根蒂固的最基本弱點，難怪無法得到員工、遺族以及社會大眾信任。

淺野至今仍致力於鐵道安全改革，從去年年底到今年4月他三度向JR西日本提問2017年等重大鐵道事故的原因，包括今年年初有7千人因大雪而被困在列車上，但僅得到JR西日本流於抽象和概念性陳述的回應。淺野表示，對於鐵道業務而言，安全和經營兩者都是不可或缺的，有組織性的風險管理是鐵路營運的基本前提。