八德警分局於重要路口及傳統市場宣導「路口慢看停、行人安全行」、「高齡者交通安全」及「防禦駕駛」等交通安全觀念。（翻攝照片）

為配合教育部友善校園周，並落實交通部、警政署及桃園市政府推動交通安全月，桃園市警察局桃園分局、八德分局主動參與轄內各學校舉辦之活動，並利用老師的研習集會場合進行交通安全及識詐的犯罪預防宣導。

網路動畫「山道猴子」竄紅，為加強民眾從小培養正確交通安全觀念，桃園分局景福派出所所長林毅閔帶領同仁進入轄內成功國小對老師們進行交通安全宣導，以最夯的「車不讓人及行人違規」態樣為主題，向老師們宣講正確交通安全觀念，並結合相關違規態樣的車禍影片，加深老師們的印象，俾利老師們未來在課堂相關課程，對於所屬學生可以給予灌輸正確交通安全觀念。

八德警方則說，交通部於今日起推動交通安全月，為了讓民眾瞭解警方的取締重點項目及行經路口要慢看停的重要性，八德警分局於重要路口及傳統市場宣導「路口慢看停、行人安全行」、「高齡者交通安全」及「防禦駕駛」等交通安全觀念， 針對「車不讓人」、「行人違反路權」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「取締道路障礙」違規行為加強取締，以維護道路交通安全及提升民眾對「路權」 的守法觀念 。