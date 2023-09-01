「小花蔓澤蘭拔除競賽」將來賓、居民、報名遊客分成5組競賽，限時內拔除最多的那組獲勝。(林業署南投分署／楊靜茹南投傳真）

世界百大外來入侵種「小花蔓澤蘭」長期攻佔台灣荒廢農墾地及近郊令人頭疼，被稱為「綠癌」，農業部林業署南投分署、南投縣政府除舉行收購小花蔓澤蘭活動，鼓勵民眾除綠癌，2日將在信義鄉雙龍吊橋接駁停車場舉行小花蔓澤蘭拔除競賽及薰香DIY。

林業署南投分署表示，小花蔓澤蘭攀上植物爭取陽光行光合作用，不過被攀上的植物，會遭小花蔓澤蘭纏繞全株逐漸枯死；其開花結實量也相當驚人，每平方公尺覆蓋面積可產生17萬粒種子，成熟時隨風飛散散播，是極具威脅性的世界級惡性雜草，故有「植物殺手」及「綠癌」之稱。

林業署南投分署說，為了鼓勵民眾協助清除小花蔓澤蘭，2日上午在雙龍吊橋接駁停車場舉行「小花蔓澤蘭拔除競賽」，將來賓、居民、報名遊客分成5組競賽，限時內拔除最多的那組獲勝，獲勝者獲贈小禮品，並教導民眾自製小花蔓澤蘭薰香，「小花蔓澤蘭薰香可有效驅散小黑蚊、蚊子等，可以防登革熱」；另每周一各工作站持續舉行小花蔓澤蘭收購活動。

南投縣政府指出，建議民眾連根拔除小花蔓澤蘭放入塑膠袋，每星期一上午9時到11時30分可載運埔里工作站、水里工作站、丹大工作站等處辦理收購，林業署以每公斤5元的價格收購，南投縣民縣府每公斤加碼2元，鼓勵民眾清除外來種小花蔓澤蘭，一起維護原生植物的生存環境。