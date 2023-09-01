華為發表新5G手機Mate 60 Pro，並預計在8月29日展開線上預購，美系外資表示，華為自主研發晶片在市佔率提升下，恐影響聯發科客戶群，故重申聯發科「中立」評等，目標價維持698元。

美系外資進一步表示，華為自主研發5G晶片恐會為聯發科帶來隱憂，主要是大陸智慧手機需求疲軟，隨著華為市占率提升下，恐將連帶衝擊聯發科的大陸客戶群。

美系外資也點出保守看待聯發科的原因，即大陸智慧手機需求依然疲弱，而華為與聯發科的手機客戶將爭奪市占率，但美系外資也強調可能還需要2~3週的時間來觀察以下方面的情形，首先，是華為手機的用戶體驗，因為Mate 60使用大陸生產的SoC(系統單晶片)；再者，華為的新手機是否具有5G通信功能，以及是否符合美國技術出口管制規則。

不過，美系外資也表示，在華為Mate 60發表後，要三個重點須留意；首先，是需觀察消費者體驗，或能推測自主晶片的效能；再者，是Mate 60能否支援5G通訊；最後，即是否符合美國出口管制的規定。