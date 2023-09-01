分析師指出，盤面上買進比賣出要多，散戶較偏好股息較高的個股。對日經指數來說，藉著6月份外資的大買，就已被推升至33年新高。不過，外資繼續買進的動力似乎熄火，已連續兩周都賣超日股。

個股中，索尼大漲3.29%，是東證指數表現相對佳者，其次是銀行類股的三菱日聯金融也漲1.8%。人力銀行業者瑞可利也大漲3.1%。不過，衛采製藥下跌1.09%，是日經指數中表現最差的股票。

分析師補充，原本預估日經指數可能會下修至30,000點附近，但後來似乎底部已成形，故部分不得不在比30000點高的價位回補日股。至於也影響日股的美國經濟，目前看起來可能會軟著陸應該不會出現負成長。

日本調研單位大和總研（DIR）估算，日本24日執意要把福島核電廠內，宣稱經處理過核汙水排放到太平洋的做法，已全面惹惱中國大陸。在日本水產品全方位遭到中國大陸封殺下，日本經濟成長可能會先少掉0.2%。