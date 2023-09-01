王乃伃年僅28歲就有「最年輕政論節目主持人」封號。（年代提供）

28歲美女主播王乃伃今年5月宣布加入年代新聞行列，時隔3個月又有好消息公布！過去專注政治線的王乃伃為因應2024年總統大選，決定接下壹電視全新政論節目《狠狠抖內幕》主持棒，全程LIVE轉播，而王乃伃更是目前「最年輕政論節目主持人」，主持實力不容小覷，節目首集特別來賓也將邀請郭台銘競辦發言人黃士修，將以直球對決方式接受觀眾提問，讓王乃伃喊話：「歡迎大家上直播留言發表看法哦！」

全新政論節目《狠狠抖內幕》話題設定、來賓挑選都走向年輕化，希望引起年輕世代的共鳴，因此決定由美女主播王乃伃擔任，年僅28歲的她就擁有「最年輕政論節目主持人」封號，談及首次節目主持獨挑大樑，王乃伃笑說，集團內有許多天王、天后級主持人能看齊，尤其自己從小看謝震武和張雅琴主持長大，期許自己未來能朝前輩們的腳步邁進！王乃伃透露，節目現場將召集30位台大學生，讓外場同學想要炎上或挑戰來賓時，可以隨時舉手發問對談，這勢必讓《狠狠抖內幕》現場火花四射，激盪出不同思維。

有別於傳統政論節目嚴肅死板風格，《狠狠抖內幕》讓時事議題變有趣，節目將邀請各政黨年輕代表發言，利用年輕視角剖析政治、深挖內幕，節目轉播將結合線上與線下觀眾即時互動，不僅設計CAII-IN環節，也將與網友做即時互動，主持人與來賓隨時關注，YT聊天室網友留言將不定時投放在節目鏡面上，抓準年輕一代目光，刺激程度讓王乃伃直呼：「非常期待觀眾的看法！」

這次王乃伃挑戰主持全新型態政論節目，希望能跳脫政治人物和名嘴的思維，期盼提升年輕族群對政治的參與度，而王乃伃也向總統候選人喊話：「歡迎來《狠狠抖內幕》接受年輕人的拷問！」《狠狠抖內幕》4日起，每周一到周五下午2點到4點全程LIVE播出。