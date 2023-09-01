五堅情暌違1年推出全新作品。（原音兄弟提供）

「五堅情」由邱鋒澤、陳零九、黃偉晉、婁峻碩及賴晏駒（小賴）組成，7月結束《月面著陸》巡迴演唱會馬來西亞及澳門站後，驚喜宣布今年底將帶著全新EP《ROYAL》華麗回歸，昨釋出暌違1年全新作品、首波主打〈你是我這輩子最想愛的呀Last Love〉MV，邀請郭雪芙擔任女主角上演虐心劇情，MV加入電子花車、辦桌等臺灣傳統文化，將臺灣本土特色帶到全世界。

MV講述由郭雪芙飾演的電子花車女郎，在一次婚宴表演中意外發現當天婚禮的新郎是曾經深愛的前任（陳零九飾），熱鬧幸福的喜宴背後是揪心不捨的心酸；提及當初MV劇情發想，小賴說：「這首歌以臺灣文化為背景，我就跟偉晉在旁邊開玩笑，一起提了電子花車女郎跳到前男友婚禮的腳本，一開始還一直被其他團員忽略，最後峻碩發現這個想法很新穎才繼續往下討論。」婁峻碩補充：「這次MV想要以道地的臺灣本土特色為主，也想要走比較寫實的愛情故事，因此除了零九之外其他團員都是以客串的方式出現。」

MV邀來郭雪芙合作擔任女主角，對於第一次跟五堅情合作， 她說：「之前有跟零九合作過，這是第一次跟五堅情合作，非常開心也很緊張，當初看到腳本的時候覺得電子花車女郎這個角色很新穎，是以前沒有嘗試過的角色，感覺可以挑戰看看！」邱鋒澤也表示：「很榮幸可以邀請雪芙擔任女主角，這次也是五堅情第一次挑戰全劇情MV，希望大家多多支持。」MV上線短短12小時即衝上YouTube發燒音樂影片第5名。