近年來亞洲各國職業籃球隊交流頻率大增，除了EASL東亞超級聯賽、ABL東南亞職業籃球聯賽外，各國隊伍移地訓練與友誼賽交流的情況也較疫情前活絡許多。今年攻城獅球團於休賽季與兩支職業籃球隊交流，分別是日本青森熱力職業籃球隊與日本琉球黃金國王職業籃球隊；也將分別造訪廈門與新加坡參加交流賽。

攻城獅1日出發廈門參加「廈門職業籃球邀請賽」，參賽隊伍包含CBA南京同曦大聖籃球俱樂部、EASL灣區翼龍隊、PLG新北國王等隊伍。張樹人總經理認為：「近幾年亞洲籃球的交流已漸漸朝向『區域籃球』發展，鄰近國家的職業籃球隊更有機會參加區域錦標賽切磋，未來的市場將不僅限於台灣，或許有機會拓展至亞洲。」

攻城獅球團於今年7月已與日本職籃B.LEAGUE青森熱力締結為姐妹隊，青森熱力球團也預計於新賽季開幕戰來訪攻城獅主場。除了職業隊伍交流外，攻城獅青少年籃球隊也在今年7月造訪日本職籃B.LEAGUE琉球黃金國王隊主場「沖繩體育館」，在琉球黃金國王的精心安排下參與主場館導覽，與琉球黃金國王學院U15、U18代表隊進行三場友誼賽，除了小球員收穫滿滿外，攻城獅幕後團隊也從中習得寶貴經驗。

新竹攻城獅將於休賽季正式參加「2023 FIBA洲際盃新加坡表演賽」，日期為9月22日至9月25日，攻城獅球團針對此次國際交流推出四天三夜球迷隨行團方案，分別是VIP獅王團、獅迷同行團。方案內容包含來回機票、機場接駁、三夜飯店住宿、四次飯店早餐、歡迎晚宴、每人一張表演賽門票與洲際盃決賽門票、紀念款雙獅瑞迪、限量應援T-shirt。

VIP獅王團成員將與攻城獅球員同住五星級飯店，並搭乘長榮航空商務艙，總費用為$65,000元；獅迷同行團成員將入住四星級飯店，搭乘長榮航空經濟艙，總費用為$38,599元。目前兩團限量名額皆已接近完售，還在猶豫的獅紫軍千萬別錯過。

新加坡體育局於休賽季邀約新竹攻城獅球團洽談跨國交流合作，期盼能借鏡攻城獅於新竹屬地主義經營的成果，提升「籃球運動」在新加坡的普及程度。本次攻城獅除了參與FIBA洲際盃表演賽外，也會在新加坡展開一系列在地活動。攻城獅吉祥物瑞迪攜手七位慕獅女孩霖霖、小映、侯芳、小U、闕闕、璇璇、玫瑰與獅紫軍們一同展開獅城探險之旅。