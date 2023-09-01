國民黨台北市議員、立委參選人李彥秀日前與國民黨總統參選人侯友宜以及台北市議員李明賢到內湖大埤岸福德祠參拜，當她問現場的鄉親8年來過的好嗎？「不好」成所有鄉親共同心聲，並痛斥20年來過最好的不是台灣人民，而是民進黨派系。

李彥秀昨（31）日在臉書指出，她和侯友宜、李明賢一同來到內湖大埤岸福德祠參拜，為台灣和港湖鄉親祈求國泰民安、風調雨順，然而，她問現場的鄉親這8年來過的好嗎？得到的答案都是「不好！」這是所有鄉親共同的心聲。

李彥秀進一步提到，總統蔡英文說經濟20年來最好、民進黨發言人說執政至今沒重大貪腐弊案，但真相是去年台灣的貧富差距創12年新高、物價房價創歷史新高；創立不到一年，資本額50萬的小公司，進口雞蛋可以領上億補貼、前身是小吃攤的高登可以拿16.5億快篩訂單。李彥秀諷刺表示，這就是民進黨所謂的經濟最好、沒有弊案。

李彥秀感嘆道，20年來過最好的不是台灣人民，而是民進黨的派系。幾十年前的公務員，可以為台灣擘劃台積電，帶領台灣創造經濟奇蹟，但幾十年後，在民進黨派系治國的環境裡，12億的預算卻連一座棒球場都蓋不好。民進黨以派系治國和分贓邏輯，腐蝕台灣引以為傲的文官治理與專業邏輯，政府不再苦民所苦、為民著想。

至於該如何讓台灣回歸中道理性專業的政治？李彥秀直言，從基層做起、擁有30多年公務員經驗的侯友宜市長，當仁不讓。唯有了解文官、尊重文官的總統，才能讓台灣找回廉潔、公正、專業、理性的未來。