桃園八德70歲莊姓婦人昨天至郵局要匯款15萬元，稱是兒子在大陸做生意急需周轉，經行員發覺有異，通報警方。八德警分局四維派出所警員林夢庭、許翌富直覺有異，赫然發現是詐騙，順利阻詐成功。

四維派出所副所長蔡東洲表示，林夢庭、許翌富，獲報處理，莊姓婦人稱昨日在家接到市話，兒子說他現在沒用微信，改用LINE聯絡，並教如何加他的LINE，隔天就LINE莊婦稱生意周轉急需42萬元，因莊婦兒子長期在大陸做生意，就不疑有他但是身上只有15萬，就前往郵局匯款，員警到場後立刻請莊婦聯絡他兒子，經撥通後才驚覺真的被詐騙了，經員警安撫關懷成功防阻其遭詐騙，保住婦人辛苦存下的老本。

警方提醒，「猜猜我是誰 假冒親友詐騙」是六大常見的詐騙手法，詐騙集團會以亂槍打鳥方式，隨機打電話給民眾，順勢攀談要被害人依照語氣聲音猜猜是自己的那位親友，藉以拉近關係後再著手詐騙；警方呼籲民眾遇陌生來電須提高警覺，務必謹記無事不登三寶殿，陌生來電請查證，亦可撥打110或165反詐騙專線查證，避免受騙上當造成金錢損失。