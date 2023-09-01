國泰證券系統出包，下單軟體APP接連在7月一連當機兩次，引發投資人不滿，金管會決定開罰國泰證券150萬，另外，國泰金旗下期貨子公司也遭罰60萬，合計210萬。

金管會公告指出，該公司有未確實對憑證系統連線機制進行參數容量測試、未確實執行應用系統壓力測試作業、所訂網際網路下單服務品質作業細則未包含完整之交易安全性及穩定性規範、未訂定憑證系統故障復原標準作業程序，及憑證系統資料庫主機未有足夠之資源配置等缺失情事，顯示國泰證券未落實執行內部控制制度。

國泰期貨遭罰60萬，金管會表示，其網際網路下單服務品質標準訂定之項目未包含交易安全性及交易穩定性、憑證系統壓力測試報告未以不同帳號同時進行驗章之方式進行測試、未訂定憑證系統故障復原標準作業程序、未對憑證系統與資料庫連線機制進行參數容量測試，復未落實所提改善措施配置足夠電腦系統資源，致再次發生憑證系統執行效能及回應緩慢等情事，核已違反期貨管理法令。