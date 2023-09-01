雙城論壇落幕，台北市長蔣萬安於昨(8月31日)返台時表示，雙城論壇行之有年，希望未來可以把過去打下的基礎持續深化。基隆市長謝國樑今(1日)在臉書提到，台北市參與雙城論壇大成功，基隆市也應發展城市外交，而建立對話機制、發展城市外交，絕對是基隆市要持續努力的目標！

謝國樑指出，蔣萬安領軍參加雙城論壇，引起相當熱烈的討論，展現非常成功的城市外交，其實這也代表善意的交流與合作、互相汲取城市治理的經驗與成果，才是兩岸社會的普遍共識，且過去雙城論壇在不同領域皆取得合作成果，這次也看到更進一步於「生態永續」、「數位經濟」等層面進行實質討論，像是考察垃圾掩埋場轉為生態基地、港口智慧化等，這些都是促成市政升級的契機。

因此謝國樑認為，有雙城論壇為參考，基隆做為北台灣最重要的港口城市，不論是發展港口經濟，還是本身的戰略地位，皆有一席之地，因此，建立對話機制、發展城市外交，絕對是基隆市要持續努力的目標！

謝國樑談到，未來也期盼基隆市能與更多城市進行務實、理性的對話與交流，大家互相尊重、彼此友善，也要加緊開展城市外交的腳步，創造「基隆市的雙城論壇」，努力讓基隆蛻變，打造一座「開放與創新」的港口城市。