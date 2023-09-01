高雄新興區昨日發生今年以來高雄首起槍擊案。曾砍傷網紅地方角頭「金毛」30歲蔡姓男子與友人到舞廳消費，後來金毛在路邊便溺時與一旁男子發生爭執，男子不滿朝金毛、金毛友人分別駕駛千萬元藍寶堅尼休旅車、BMW轎車開槍，隨後駕車逃逸。警方8小時內逮捕19歲梁姓、20歲楊姓、20歲潘姓男子3人，上午又在前金區逮捕開槍主嫌林男、周男（20歲），並起出做案改造衝鋒槍1支、改造90手槍2把。

金毛曾在2021年間砍傷網紅「超艾夾」，去年中旬其2名友人前往金毛住家位於前金區某社區大樓期間，與大樓劉姓管理員發生爭執，把劉男打的頭破血流，是轄區警方頭痛人物。

ＢＭＷ車身上有多處彈孔。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

據悉，金毛與友人27歲許姓男子今日凌晨一起去新興區七賢二路某知名舞廳消費，期間金毛在路邊尿尿滑手機，開槍男子當時在金毛旁邊，見金毛拿手機以為是在偷拍他，於是與金毛發生爭執，而男子心生不滿，於上午9時許見到金毛、許男準備離去時，朝兩人藍寶堅尼休旅車、BMW開槍，隨即開車離開現場。

新興分局警方獲報到場，尋獲空彈殼7顆及子彈1顆等證物，所幸無人傷亡，並調閱監視器，掌握開槍男子駕駛白色車輛，並於下午5時15分許，前往屏東縣鹽埔鄉逮捕梁、楊、潘3人，全案依《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。今早專案小組又在前金區逮捕主嫌林男（19歲）及涉案的周男（20歲），並查獲作案的改造衝鋒槍1支、改造90手槍2把，目前正偵訊中，訊後將移送檢方偵辦。