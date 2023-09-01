為培養學子對文化藝術的興趣，讓高中職、國中及國小學生有更多的文化體驗機會，高雄市政府文化局112學年度推出「高雄市校園藝術to go體驗計畫」，規劃多條一日藝文主題遊程，學校反映相當熱烈，8月中旬開放報名，不到三周，超過60所學校報名參加，9月開學校園藝術to go首發車即將發動，感受有別於校園內的藝術教育學習方式。

表演藝術跟我來找樂去路線，學童與音樂會演出人員互動（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市文化局局長王文翠表示，高雄擁有豐富多元藝文場館，可作為學校戶外教學首選，文化局112學年度推出三大藝文遊程、7條路線，鼓勵學校老師帶領學生走出學校，走進演藝廳、美術館、博物館、歷史現場等文化場域，透過實地接觸觀賞藝術展覽、認識在地文化、欣賞樂團演出、客製化導覽及手作等體驗活動，培育藝文欣賞人口，建立文化自信。

表演藝術跟我來找樂去路線，進場前工作人員教導劇場禮儀（圖片來源：高雄市文化局提供）

三大藝文主題遊程，包括表演藝術、視覺藝術與歷史文化主題。「表演藝術」遊程，特色帶領學子走進表演廳堂聆賞音樂會，欣賞高雄市交響樂團、高雄市國樂團搭配在地劇團演出。交響樂團音樂會，取材東方文學經典《西遊記》角色及冒險歷程，配合戲劇演出，呈現文學交響樂的跨界。國樂團音樂會，以「我們只有一個地球」為發想，中西樂結合戲劇肢體表演，帶領學童樂在看戲。

視覺藝術主題路線，學生近距離觀賞藝術作品展覽（圖片來源：高雄市文化局提供）

「視覺藝術」遊程，串聯本市美術館、兒童美術館、內惟藝術中心、電影館VR體感劇院及衛武營國家藝術文化中心等，邀請學生欣賞國內外藝術家創作，透過導覽員生動講解、專屬的手作體驗及VR電影的視聽饗宴等，沉浸在藝術世界。

視覺藝術主題路線，特別安排學生手作體驗（圖片來源：高雄市文化局提供）

「歷史文化」遊程，走進歷史文化場域，在高雄市立歷史博物館聆賞高雄開港百年璀璨故事，在哈瑪星台灣鐵道館裡，跨越時空，欣賞目前亞洲最大的HO軌立體模型，HO（1：87）規鐵道場景、軌道與火車模型，劇場聲光展演臺灣鐵道百年文明發展軌跡，回顧臺灣從日本時代迄今，鐵道沿線各個地方的人與事。

歷史文化主題路線，特別安排學童搭乘小火車（圖片來源：高雄市文化局提供）

文化局攜手高雄市立美術館、高雄市立歷史博物館及財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會共同合作，串聯衛武營、內惟藝術中心、兒童美術館、哈瑪星台灣鐵道館、大東文化藝術中心、岡山文化中心等多個藝文場域，希望成為學校老師帶領學生走出校園，最充沛的藝文學習基地，藉由精采豐富的文化體驗內容，啟發學生對藝術文化的興趣，建構多元且寬廣的藝文學習之路。