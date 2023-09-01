華盛頓郵報22日刊出「川普曾向威州小鎮承諾製造業繁榮，但從未達成」一文（Trump promised this Wisconsin town a manufacturing boom. It never arrived.），指稱鴻海威州Mount Pleasant園區的現況，與鴻海及川普在5年前承諾的狀況截然不同。

對此，鴻海聲明表示在華盛頓郵報來信詢問時已正式書面說明，遺憾報導中仍存在諸多偏見以及不實內容，特此澄清以正視聽，強調集團目前在威州Mount Pleasant園區不斷擴大營運，持續為美國客戶生產伺服器，日前再加入生產太陽能逆變器，並非完全閒置停擺。

鴻海表示，集團在威州Mount Pleasant園區已聘用超過1000位員工，且人數在疫情期間逆勢增加42％。集團同時也是園區所在地Racine County繳稅最多的企業，並持續尋找更多商業機會，吸引合作夥伴進入園區創造更多商機。

此外，鴻海威州Mount Pleasant園區不對外開放，球體建築向來是集團內部高速運算中心及網路控制據點，華盛頓郵報所提「該建物出租給外部廠商舉辦婚宴」完全是錯誤且不實訊息，在華盛頓郵報來訊詢問時，也已明確澄清沒有出售園區內建物，請外界勿意訛傳訛。

鴻海說明，集團在威州Green Bay和Eau Claire部分與生產無關的建物，近期基於資產活化策略，在持續營運情形下正規畫出售，亦獲當地官員的支持。但Green Bay和Eau Claire資產活化與Mount Pleasant園區完全沒有關聯，更不影響生產營運。