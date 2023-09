華盛頓郵報22日刊出「川普曾向威州小鎮承諾製造業繁榮,但從未達成」一文(Trump promised this Wisconsin town a manufacturing boom. It never arrived.),指稱鴻海威州Mount Pleasant園區的現況,與鴻海及川普在5年前承諾的狀況截然不同。

對此,鴻海聲明表示在華盛頓郵報來信詢問時已正式書面說明,遺憾報導中仍存在諸多偏見以及不實內容,特此澄清以正視聽,強調集團目前在威州Mount Pleasant園區不斷擴大營運,持續為美國客戶生產伺服器,日前再加入生產太陽能逆變器,並非完全閒置停擺。

鴻海表示,集團在威州Mount Pleasant園區已聘用超過1000位員工,且人數在疫情期間逆勢增加42%。集團同時也是園區所在地Racine County繳稅最多的企業,並持續尋找更多商業機會,吸引合作夥伴進入園區創造更多商機。

此外,鴻海威州Mount Pleasant園區不對外開放,球體建築向來是集團內部高速運算中心及網路控制據點,華盛頓郵報所提「該建物出租給外部廠商舉辦婚宴」完全是錯誤且不實訊息,在華盛頓郵報來訊詢問時,也已明確澄清沒有出售園區內建物,請外界勿意訛傳訛。

鴻海說明,集團在威州Green Bay和Eau Claire部分與生產無關的建物,近期基於資產活化策略,在持續營運情形下正規畫出售,亦獲當地官員的支持。但Green Bay和Eau Claire資產活化與Mount Pleasant園區完全沒有關聯,更不影響生產營運。