目前文化幣抵用前三類別，分別是書店及出版業約2.1億元（47.4％）、表演藝術及文化體驗約7,300萬元（16.3％）、文創工藝約5,200萬元（11.8％），其中表演藝術青年席位已售出超過1萬席，表演藝術及藝文體驗活動總計賣出4.5萬席次。

文化部長史哲表示，成年禮金在獨立書店2點送1點政策引導下，已有收款店家達372家，佔總計402家獨立書店的92％，抵用金額達4,000萬元。為了讓開學後，青年可以藉由表演藝術舒緩身心，文化部在開學時刻加碼表演藝術購票全面回饋方案。

近期青年席位也開放民間團體提案，包括10月20日至29日在臺北表演藝術中心藍盒子演出的阮劇團《熱天酣眠》，原價1,200元票區、青年席位優惠價300元；10月27日至11月5日臺北表演藝術中心球劇場的楊景翔演劇團《單身租隊友1+2》，原價1,600元票區、青年席位優惠價300元；全民大劇團《海角七號》造夢者11月11日至19日於臺北城市舞台，原價2,500元票區、青年席位優惠價300元