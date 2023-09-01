為了推動淨零政策並因應國際法規發展趨勢，加上碳權交易所落腳高雄，高市府經發局特別於8月28日、29日邀請環保署認定的國際查證單位辦理「碳盤查證照班」，協助在地30家企業培養碳盤查人才並取得證照，以加速企業轉型。

高市府經發局長廖泰翔表示，國際碳關稅議題持續升溫，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）也將於今年10月開始申報，在地企業急需建立碳盤查與碳管理能力。因此，高市府已編撰「製造業碳管理作業手冊彙編」，也特別邀請受環保署認定的國際查證單位辦理「ISO 14064-1：2018溫室氣體盤查內部查證人員訓練課程」。

經發局指出，「碳盤查」是未來CBAM申報、碳足跡計算與碳中和作業的基礎，此次參訓企業員工若通過測驗取得證書，表示在碳盤查議題上已建立完整觀念，後續可擔任企業內部碳管理人員，企業未來若須進一步進行查證，也可更有效率與查驗機構溝通對接，進而協助企業規畫低碳轉型戰略。

經發局表示，為了讓高雄企業盡快熟悉碳管理做法，並延續「製造業碳管理作業手冊彙編」的效益，經發局9月將於本洲產業園區（每周一、三下午）與和發產業園區（每周二、四下午）現場駐點輔導，以一對一諮詢方式解決企業對淨零碳排相關議題的疑問。