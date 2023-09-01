鴻海創辦人郭台銘近日宣布參選遭外界許多批評，他今（1）日突提出少子化構想，稱「未來人民若生一個小孩，就能多養一隻寵物」，若是生兩個小孩，就可以養一對！此言被轉到PTT後引發一面倒嘲笑，異口同聲留言「供三小」、「？？？？」、「哈哈哈哈哈」。

郭台銘今早舉辦廟口開講時，有民眾詢問有關台灣少子化的問題。郭說他對這個問題研究許久，有觀察美國的作法、歐洲的做法，日前自己到新竹的一個保護動物協會，對方表示「動物也有動物的權利，要怎樣保護動物有很好的生存權」，郭接著闡述他給出的回應，「生一個孩子，讓你多養一隻寵物，不管是貓還是狗：生兩個孩子，就給你養一對。」

郭台銘還指出，台灣到了2300年，人口自然凋零有可能歸0，所以這是非常重要的問題，屆時如果人都沒有了，貓狗恐會變得更可憐，因此希望把兩個政策結合在一起。

鴻海創辦人郭台銘拋獨子化構想「生1個小孩讓你多養1隻寵物」。（示意圖／讀者提供）

郭此一獨特想法立即引來PTT暴動，鄉民全都相當傻眼，一面倒在《八卦版》留言，「喜哩工三小？」、「有錢人想法不一樣，真特別」、「等等，這是什麼？」、「養動物要造冊列管了嗎」、「XDDDDD」、「這種才叫做不知人間煙火」、「他知道他在說什麼，有故意說錯嗎？」、「要民進黨賴清德不要笑是真的過份了」、「笑死，只你選不上，我想養幾隻寵物都行」、「娶老婆送小三嗎？」、「寵物也國家養？」。

還有網友狠酸，「他是不是以為在選皇帝阿，我給你咧」、「這就是郭導的主流民意」、「他在以父親的身分跟自己的嬰孩說話嗎」、「那蔡英文得生6個」、「我是阿德看到這政見大概會笑到要往生」、「一講話就掉票」。