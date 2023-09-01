近年來養寵物的人越來越多，許多毛孩家長們也將毛孩視作家人，出門旅遊也必定帶著他們一同出遊，因此寵物旅館、寵物民宿也漸漸成為現代人出遊的考量之一。苗栗南庄的「樂吧溪畔莊園」，斥資近億元打造，園區佔地2300坪園內設施包含餐廳、泳池、寄宿、民宿等，可說是超豪華的綜合寵物園區。

園內草皮分為三區塊，均有安全圍欄不怕毛孩翹家。（林欣儀攝）

莊園內的所有環境均以「寵物樂園，人類友善」的概念，不論是環境設計、毛孩用餐食品安全、休憩等都十分用心，在園區內更可隨處準備牽繩掛鈎、雙門設計，以及隨處可得的狗便袋、垃圾桶等，就連會員資料登記的名字都是以毛孩名字為主，從種種細節來看便可發現園區內所有設計均以以毛孩為主角設計打造。

另外園區的最大亮點為寵物游泳池，業者表示該游泳池是台灣唯一使用美國商用銅銀離子機的「超五星」戲水區，除使用淺灘漸進式設計滿足大、小型犬的需求之外，還設有無毒環保的過濾系統，讓毛孩游泳不小心喝到泳池水，也不會引起腸胃不適，園內的草皮區域則分成三區塊，每區塊街設置雙門安全圍欄，可各自獨立、也可相通，全區堅持不使用農藥、化肥等，園內清潔也均採用環境友善、生物可分解的清潔用品，為毛孩們的安全把關。

園內也提供毛孩們專用的食物。（樂吧提供/林欣儀台北傳真）

除住宿服務外，樂吧溪畔莊園也提供毛小孩的短暫安親、過夜寄宿服務，並於寄宿期間規劃游泳、爬山、社會化等課程，未來業者表示則會定期邀請獸醫師、溝通師、寵物行為訓練師、寵物攝影師等專業人員來園區開分享會或主題活動。