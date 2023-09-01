長庚醫院、清大、台大、馬偕醫院共用打造出「可攜式拉曼檢測平台」，半小時就能對毒物做「快篩」，類似《不可能的任務》中「阿湯哥」的虹膜辨識技術，力拚3～4年內正式問世。（長庚醫院提供／林周義台北傳真）

「醫師！快快快！」，家屬抱著病患衝入急診室，只說病患中了毒，卻一問三不知，這是國內急診室常見的情形，令醫師、家屬都急得跳腳。面對未知的中毒原因，醫師往往只能仰賴問診，加上4小時的檢驗才能真正辨識毒物，最怕就是犧牲了搶救時間。

長庚醫院、清大、台大、馬偕醫院共用打造出「可攜式拉曼檢測平台」，半小時就能對毒物做「快篩」，類似《不可能的任務》中「阿湯哥」的虹膜辨識技術，準確度逼近標準做法，將救命速度提高8倍，力拚3～4年內正式問世。

清大醫工所教授萬德輝指出，傳統拉曼光譜技術多用於警察端的毒品搜查，透過探頭儀辨識，例如可分辨白色粉末究竟是白粉還是麵粉。而「可攜式拉曼檢測平台」則透過奈米結構增強訊號1兆倍，即便是低濃度的毒物，也依然能檢出。

萬德輝表示，每個毒物都有屬於自己特性的光譜，研究團隊開發了獨到的鍍膜技術，對實驗室常用的濾紙進行圖案化，每個點都是檢測區，再結合桌上型的拉曼光譜，幾秒鐘到幾十秒就可以量測。約半小時，就能得出結果，比標準的4小時檢驗快了8倍，有助爭取更多搶救時間。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，雖然政府已在3年前禁用巴拉刈，但臨床上仍然會出現巴拉刈中毒個案。小於15mL、20％的巴拉刈，將造成猛爆性中毒，患者會因多重器官衰竭，在數天內休克、呼吸衰竭死亡。臨床上最常見重度到中度中毒者（7.5～15mL、20％的巴拉刈），致死原因多為肺實質炎症反應話，患者會在2～3週內因肺部發炎、纖維化，嚴重缺氧死亡。

研究團隊以「可攜式拉曼檢測平台」為10名中毒患者進行檢測，發現其中7人為巴拉刈中毒、3人為陶斯松中毒，經對比醫院的標準檢驗，結果均吻合，濃度也接近。顏宗海表示，過去面對中毒的患者，若無法透過血液檢測，醫師多得靠問診摸索原因，但「可攜式拉曼檢測平台」問世後，半小時就能識毒。

「可攜式拉曼檢測平台」辨識的範圍相當廣泛，包含農藥（福美雙、陶斯松、大滅松、達馬松、巴拉刈、加保利等）、食品添加物（桃紅精、紅色6 40號、黃色4 5號等）、臨床藥物（抗生素、抗癲癇藥等）、新興毒品（安非他命、甲基安非他命、喵喵、浴鹽等）等都難逃法眼，不僅有助醫療，可望也對食安、司法科技產生重大的進展。這項突破性的成果已發表在2023年7月「小（Small）」和2023年9月國際知名期刊「感測器和致動器B：化學（Sensors and Actuators B： Chemical）」，備受國際肯定。