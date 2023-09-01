有軍中情人稱號的玉女掌門人方季惟過去在當紅之際曾一度全面取消工作，後來才逐步復出，她接受媒體專訪，揭露當年暫時引退原因是身體出狀況，在喉嚨部分摸到像是男性喉結的異物，去醫院檢查後才知道是罹癌，幸好後來抗癌成功。

56歲方季惟近日將在Zepp New Taipei舉行演唱會，最近她接受《三立新聞網》節目《小記者大明星》訪談，表示過去爆紅時工作量也激增，沒時間休息並注意自己健康，直到有天發現喉嚨長異物，且後來腫大到像男生的喉結，才讓她不得不停下腳步，正視自己罹癌的事實，也因為這個轉折，讓她和父母間的相處有了變化，感情變得更好。

單身至今且沒打算結婚的方季惟，今年3月上《小姐不熙娣》時更自曝其實是母胎單身，雖然相親過但沒有實質交往經驗，被小S追問是否這輩子還沒跟男生接吻過？方季惟也搖頭表示：「沒有沒有」，讓小S震驚到說不出話，問她為何不會寂寞？她則表示有記憶以來都在為了家人工作賺錢，沒談過戀愛，當然也不會覺得寂寞和遺憾是什麼。

2018年方季惟上《改變的起點》時，更自曝人生中唯一參加過那場相親經過，回憶19歲時曾在媽媽勸說下參加相親，沒想到跟她見面的男士嫌棄她家窮，劈頭第一句話竟說：「妳不要嫁過來，全家也跟著一起過來！」讓方季惟受挫立刻拒絕該男，反擊：「謝謝再聯絡」，使她從此也對婚嫁一事產生陰影。