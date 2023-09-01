新竹縣勞工處副處長林東山表示若新竹縣褓姆職業工會不服監督，可依勞工法裁罰。（邱立雅攝）

有褓姆前往陳情，訴求希望勞工處能介入處理。（邱立雅攝）

新竹縣褓姆職業工會驚傳積欠年5、6月份健保費，影響會員權益，導致會員突然間成了勞健保孤兒，無法看醫生，1日在新竹縣產職企業總工會以及全國自主勞工聯盟帶領下到新竹縣府大門前陳情，提出4點訴求，希望勞工處能幫幫忙。

新竹縣褓姆業職業工會會員薛涵方等人8月22日接到健保署來函，告知沒有繳納今年5月、6月健保費，經追查才發現竟是新竹縣褓姆職業工會積欠勞健保費。會員表示自己都有按時預交勞健保費，有的會員甚至都已經預繳到12月費用，如今卻突然被健保署告知工會未繳納費用，大家都相當錯愕，同時也擔心勞保年資中斷，影響退休權益。

新竹縣產職企業總工會以及全國自主勞工聯盟指出，勞保局一向會公布欠繳保險費的職業工會名單，然而新竹縣褓姆業職業工會從5月欠繳至今，卻未見勞保局公布，經向勞保局、健保署了解，竟發現該工會早有遲繳紀錄，4月的勞保費滯納金迄今仍未繳納。

新竹縣議員蔡蕥鍹質疑，勞工處收到健保局公文，為何沒有公布讓所有會員知道？導致不清楚工會財務狀況的會員還傻傻繳費繳到12月？勞工處還官方回應會員，工會屬於私人組織沒理由介入，要工會人員自行處理。身為主管機關，工會受主管機關勞工處監督，新竹縣政府勞工處完全沒有監督責任嗎？

此次勞工團體與多名褓姆到縣府陳情，同時也對勞工處提出4點訴求包括應嚴查新竹縣褓姆業職業工會是否有侵吞保費等情事、責陳褓姆工會幹部負起全責、主動協助遭勞保局暫行拒絕給付回原、輔導有意願會員轉至其他相關工會加保。

新竹縣勞工處副處長林東山表示，會員的健保已協助復保，在勞工處權責下目前已暫停新竹縣褓姆業職業工會招收新會員，並要求2日召開理監事會議盡速解決問題，若工會對勞工處監督與要求相應不理，將依勞工法開罰2萬元。