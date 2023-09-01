王心凌即將推出全新專輯。（索尼提供）

王心凌今年出道20週年，先前宣布「SUGAR HIGH 世界巡迴演唱會」首站將於23、24日台北小巨蛋登場，且門票一開賣隨即秒殺，今再曝光重磅消息，醞釀已久的全新專輯即將登場；特別的是，今一隻出沒在信義區的黑色巨貓影片開始在網路上廣泛流傳，影片的結尾黑貓以清亮嗓音唱出「Bite Back」，引發各界好奇，王心凌也在社群發出貼文「看到他請通知我」，讓粉絲大呼有趣。

發現原來影片上的黑貓，和王心凌公布全新照片中的黑貓一模一樣，而出現的一句「Bite Back」，正是王心凌的全新單曲〈Bite Back〉；透過與全新視覺結合的創意行銷影片，王心凌新單曲未發行先轟動，新歌和新造型都展現出她與過往不同的風格，不再甜到底，而是以「酷中帶甜」又帥又性感的全新姿態現身，並透過帶著神秘氣息的黑貓增添COOL感，不僅保留她一貫的甜美、溫柔氣質，同時夾帶著一股「什麼都沒在怕」的強勁氣勢。

〈Bite Back〉製作陣容堅強，由今年入圍金曲獎最佳華語女歌手、被外媒譽為「中國新一代跨文化藝術家」的劉柏辛，攜手與曾為韓國女團Itzy打造金曲的Alina Smith，及曾獲得葛萊美獎的Femke Weidema，強強聯手共同創作、製作；此外，5日開放預購的實體專輯，限量特殊造型的桃紅色膠殼，做成被咬過的形狀非常特別，由本屆金曲獎最佳裝幀設計師畢展熒操刀，共設計2種版本，「SUGAR COOL」打造「甜蜜咬一口」特殊造型COOL PINK限量精裝膠盒版；「SUGAR LIGHT」則是「甜蜜咬一口」造型的光透銀微甜質感收藏包裝，2種版本都值得收藏。