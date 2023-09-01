前立法院長王金平今出席「立法院國際事務處」揭牌儀式，對於近期總統大選在野整合議題，王受訪時回應，整合的因緣還沒有，還要再一小段時間；至於何時出手協助整合？王金平回應，「幹嘛一定我要出手？我出手也不一定比人家有用」，王表示，自然發展就好，機會到、緣份到，自然會水到渠成。

王金平表示，最後還是會亂中有序，大家會體認到團結、整合重要，都希望再度政黨輪替，已經經歷過8年執政，換一個黨執政看看，大家體認到共同目標重要性，還是可以整合的好。

王金平指出，「幹嘛一定我要出手？我出手也不一定比人家有用」，王表示，自然發展就好，機會到、緣份到，自然會水到渠成。

至於會不會出手？王金平表示，我不知道，用得到我的地方還是會努力做好。媒體也追問，整合的因緣到了嗎？王金平指出，還沒有，還要再一小段時間。

至於郭台銘會選到底？王金平指出，這要去請教他，自己不便替他答覆，「他沒有來尋求我意見，他也知道我不方便跟他見面。」