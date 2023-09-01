多個台灣與國際團體共同發起的「Wi-Fi Now 漁工勞權立即實現倡議」，自今年（2023年）2月展開相關的Wi-Fi倡議行動，盼推動修法，讓所有遠洋漁工皆能在漁船上使用Wi-Fi，就能進而達到提升勞權、避免海上人權問題的效果，使得台灣的漁業能更符合國際標準，產品能更受國際品牌青睞，才不會再重演悲劇。

為了加速實現這項倡議目標行動，倡議行動至今，「Wi-Fi Now 漁工勞權立即實現倡議」已蒐集到許多遠洋漁工、團體、盟友的連署書，截至目前為止，已經有超過1000位遠洋漁工的連署書，以及全球超過1900位個人盟友與盟友團體的連署支持，每一個支持都是加速遠洋漁工擁有基本人權的力量。

台灣人權促進會秘書長施逸翔表示，台灣擁有全球第二大的遠洋捕魚船隊，賣漁獲給全球最大且最重要的市場和品牌，其產值高達30億美金，而遠洋捕魚被認為是世界上最危險的工作之一，台灣遠洋漁船上就僱用估計至少2萬2000多名遠洋漁工，無論如何，台灣政府重視民主與透明參與，政府承諾透過國際人權公約保障所有人都應享有基本人權，尤其是數位人權、健康權和和勞權，那麼所有遠洋漁工就更應得尊嚴的勞動條件、以及有權享有Wi-Fi通訊權。

台權會與「Wi-Fi Now 漁工勞權立即實現倡議」核心團體已經倡議了半年的時間，要求強制規範Wi-Fi。

憫研顧問創辦人江玉敏觀察到，台灣政府有提議自願的Wi-Fi補助計畫和CCTV等解決辦法，確實是非常重要的一步，但並不足以解決強迫勞動的問題，強制規範Wi-Fi的優點和好處，所有船主都必須遵守相同的標準並負擔相同的成本，打造更好的環境，確保產業實施高道德作法，讓漁工在船上可以申訴並即時解決糾紛，這有助於找出並懲罰產業內不良行為者，獎勵優良行為。